ARTIME: "Ser de Belgrano es poner la cara"

Artime, de 54 años, el apoderado de "Belgrano Primero" expresó con firmeza y solidez: "Somos la oposición en Belgrano porque creemos que existe otra forma de gestionar al club". Idolo y por su gran trayectoria en el fútbol cordobés su nombre figura como parte del estadio olímplico de la provincia, el Mario Alberto Kempes, precisamente para identificar la popular sur.

Artime dialogó con A la Cancha de Continental Córdoba y dio un duro golpe a la actual Comisión Directiva del club: "Esta gestión le erró al 83 por ciento de las contrataciones que hizo. De 23 DT sólo tres tuvieron logros”. Y, además expresó: “Estamos cansados del tratamiento de la Comisión Directiva hacia los ídolos del club".

Al medio de esta disputa por el puesto aparece el COE, quien aún no autoriza la realización de las elecciones. Pero “Luifa” no se quedó callado y fue claro con los colegas del programa radial: "El COE nunca dijo que las elecciones no se podían realizar. El socio quiere votar. En esta nueva normalidad se puede votar con protocolos como el de Belgrano que está aprobado".

Por último, el postulante de “Belgrano Primero” no dio brazo a torcer y le respondió al Pérez: "Va a hablar la justicia y los que hablaron de más van a tener que responder. La gente sabe cómo soy. Todos saben quién soy, no ando con guardaespaldas por la calle". Y para finalizar, le dio un golpe bajo a “Siempre Belgrano” (liderada por Pérez): "Ser de Belgrano es poner la cara. Es hablarle al hincha cuando sea necesario y no andar culpando a otros” cerró.