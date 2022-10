Precisamente, la empresa informó a través de Facebook que hará un "Gran Hermano Bell Ville". "Trabajamos para traer algo nuevo a la televisión local por eso se viene algo que jamás se ah (sic) visto en nuestra ciudad y en la zona atentos a lo que se viene y si queres ser parte de este gran show manda tu vídeo dando el motivo por el cual querés estar adentro de la casa más famosa del sudeste cordobés dale que el show pronto comienza", destacaron en la mencionada red social.

La noticia no pasó desapercibida para los bellvillenses y otros habitantes de la región, quienes no dudaron en invitar a sus amigos a inscribirse y a realizar bromas al respecto. "Los que no son de Bell ville como se divierten?", se preguntó una usuaria en Twitter.

https://twitter.com/LuliDonamari/status/1582789774959468544 Esto ya me parece un montón jajaja. Los que no son de Bell ville como se divierten? pic.twitter.com/jmK58tB095 — . (@LuliDonamari) October 19, 2022

Por otra parte, vale señalar que Gran Hermano se comenzó a emitir esta semana y que tiene presencia regional, ya que participa el cabrerense Alexis Quiroga, de 29 años de edad. Además, también se encuentra en el reality un joven oriundo de Córdoba capital, Maximiliano Guidici (35), y una mujer nacida en Despeñaderos aunque luego radicada en Catamarca, María Laura Álvarez (40).

