Cinco de los decesos se produjeron en institutos privados (geriátricos) y el restante en el Hospital Regional. El COE de la vecina ciudad hizo llegar su más profundo pésame a familiares y allegados de los fallecidos.

En consecuencia, suman setecientos setenta y seis (776) los casos positivos en la ciudad cabecera del Departamento Unión.

En síntesis, de la totalidad de casos presentados, doscientos setenta y seis (276) están activos, cuatrocientos ochenta y dos (482) ya cuentan con las respectivas altas y hay dieciocho (18) personas fallecidas.

En Marcos Juárez la situación sigue complicada

Leonardo Ayuso, Secretario de Salud Municipal manifestó su preocupación por el alto número de contagiados.

“Muchos casos y la situación de la ciudad continúa complicada y preocupante, ya que no se logra controlar. Hay un promedio de 20 casos diarios que muestra la realidad que tenemos”, dijo.

El pasado viernes se sumaron 3 nuevas muertes por Covid-19, 2 adultos mayores entre 78 y 85 años y de un señor de 42 años. Respecto a la muerte de este último se informó que era una persona con comorbilidad ya que se trataba de una persona obesa e hipertensa, lo que hizo apresurar la causa del fallecimiento.

Ayuso dijo que “Las medidas son las mismas de siempre, el uso de barbijo, el uso de alcohol, el lavado de manos, el distanciamiento social, y sobre todo evitar las reuniones sociales multitudinarias, y sobre todo la responsabilidad de cada uno”.

En Monte Buey el intendente Riva es positivo de Coronavirus

El último miércoles el intendente Riva fue informado de que una persona con la que cenó el sábado pasado en un restaurante de la localidad había resultado positiva y comenzó a cumplir aislamiento; empezó con primeros síntomas como tos leve y el viernes se realizó un test rápido de antígeno que dio resultado positivo.

“Estoy bien de salud, no he tenido fiebre nunca, solo un poco de tos y una especie de catarro; ahora tengo que cursar aislamiento hasta el próximo jueves” indicó Riva explicando que está aislado en una habitación con baño privado para no tener contacto con el resto del hogar, mientras que su esposa Marcela no presenta síntomas de la enfermedad.