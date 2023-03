En diálogo con Villa María Ya!, el dirigente deportivo brindó una explicación de la problemática, que obligó a suspender el comienzo del campeonato: "Hemos recibido una notificación judicial, que nos suspende una sanción emitida por el Tribunal de Penas, y nos obliga a dejar entrar a una persona".

Asimismo, precisó que Moretti "hizo un fichaje que no corresponde, de la forma que no corresponde, de un menor de edad" y lo consideró como "algo inentendible, increíble, un club y una persona con chicos menores de doce años que estén intentando o haciendo lo que se intentó hacer".

"La Liga recibió una denuncia de un club, procedió a consultar al club denunciado si lo que nos habían dicho era verdad, o si no que corroborara en este caso era el domicilio de un menor de edad", agregó Bencivenga. Además, señaló: "El Presidente del club nos dijo que el chico, tal cual lo había denunciado el otro club, no vivía en la zona rural de Villa Nueva como habían presentado ellos ante la Liga sino que vivía en La Carlota".

"Ante eso, y como lo establece el reglamento de la Liga, la Comisión Directiva pasó todo lo que había obtenido, todo el legajo al Tribunal de Penas, y el Tribunal de Penas actuó en consecuencia", precisó. El vice explicó que hay "tres personas sancionadas con cinco años de suspenso, y después hay quita de puntos y multa", en tanto que manifestó que la resolución "dice que el no puede entrar a las canchas cuando se esté jugando un torneo oficial de la LVBF".

El amparo y la suspensión de las fechas

Por otra parte, Bencivenga se refirió al amparo judicial que obtuvo Moretti para poder dirigir: "Habla como que era un derecho laboral vulnerado, cuando todo el mundo sabe que hasta el día de hoy el sigue trabajando". "Nos invita a que se suspende la medida, que por lo tanto el podría ingresar a los predios deportivos hasta tanto se dictamine la resolución final", agregó.

Además, señaló: "Nosotros acatamos la decisión de la Justicia". "Convocamos a una reunión el día jueves (NdR: en referencia al 2 de marzo), ya con la fecha programada, porque nosotros teníamos que avisarle a los clubes que esta persona iba a poder entrar a las canchas, porque sino el domingo iba a haber un problema cuando el quisiera entrar", relató.

El dirigente deportivo narró que los treinta clubes decidieron suspender la fecha, incluyendo a El Porvenir, donde trabaja Moretti. "Este martes nuevamente, en la reunión ante consulta de como estaba la situación, se les explicó a los delegados y nuevamente se decidió no jugar", narró.

Bencivenga destacó: "Hubo seis clubes que votaron para jugar, la Liga quiso programar los partidos, "obligando" a los rivales a tener que presentarse, y para no generar un problema los mismos clubes que votaron a favor decidieron que era mejor no hacerlo para evitar problemas". "El Porvenir, que es el club que esta persona está trabajando, volvió a votar que no se juegue", agregó.

Las posibles soluciones

Por otro lado, el vicepresidente de la LVBF manifestó: "Nunca me tocó pasar por una situación de estas. La gente que está en los deportes, en cualquier equipo de deportes, sabe que todo se debe resolver en el ámbito de esa institución, de esa asociación".

Asimismo, señaló: "La solución es que esta persona retire la denuncia que ha hecho". "Es vergonzoso. A mí y a la comisión nos genera la verdad una indignación muy grande, que el esté jugando con los niños, esté haciendo el juego de tener a los nenes parados, porque esto se soluciona fácil, el levanta la denuncia, acata la sanción y todo sigue adelante", agregó.

Bencivenga consideró: "Él no perdió el derecho de trabajar, el siguió trabajando, esta sanción salió en septiembre y él hasta el día de hoy sigue trabajando en el mismo club". "Debería retirar la denuncia, acatar la decisión del Tribunal de Penas de la Liga, como lo han hecho las otras dos personas sancionadas en la misma resolución, que tuvieron la misma sanción que él", enfatizó.

Además, manifestó: "En el caso de esta persona, ni siquiera se había terminado o había hecho el reclamo administrativo en su totalidad, porque todavía tenía que esperar una resolución del Tribunal de Penas, el pedido de consideración que había hecho él, y después tenía otro ámbito superior".

Finalmente, ante la pregunta de si el inicio del campeonato se continuaría postergando en caso de que no haya cambios en este escenario, Bencivenga respondió: "Ojalá que no, pero ya no corre por cuenta nuestra. Nosotros programamos las dos fechas, y por decisión de los delegados no se jugó".

"Seguramente la semana que viene programaremos la fecha y ojalá se juegue y ojalá venga un acto de grandeza, que capaz que le quede grande lo que estoy diciendo a esta persona, y saque la denuncia como debería hacer para volver a la normalidad", concluyó.

WhatsApp Audio 2023-03-09 at 11.51.26.mp3 Audio: Declaraciones de Diego Bencivenga para Villa María Ya!

