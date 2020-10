Bitcoin: desconocido y deseado ¿Qué es?

"Bitcoin es una criptomoneda, es algo intangible (no se puede tocar), es tecnología. Pero tiene una cotización en dólares, el cual se considera un activo de refugio hoy en día, incluso casi cercano al oro, pero en sí es un activo digital" comienza explicando y agrega: "Hay una diferencia muy importante que tienen las monedas fiduciarias (dólares, euros, o cualquier otro tipo de divisas), que es que Bitcoin es finito, es decir que solamente hay un número disponible para circular en el mercado"

Sólo 21 millones de éstas monedas electrónicas podrán circular en el mercado, actualmente se encuentran 19 de esos 21 millones y son largados mediantes bloques (una cantidad determinada de bitcoin) que llevan un nombre especial y es un evento particular y muy esperado por los inversores. Este no es un dato menor ya que según dice Nahuel el Bitcoin no se puede devaluar, ya que la cantidad es finita, cualquier otra moneda se puede imprimir, por lo tanto es infinita y según su posición, eso genera la caída del valor de una moneda.

Hoy, un Bitcoin vale casi dos millones de pesos según el mercado informal (según el mercado legal son poco más de 881 mil pesos), por supuesto, uno puede comprar por la cantidad que quiera. la utilización de la moneda puede tener varios fines, puede utilizarse para ahorro, invertir en plataformas semi-automáticas y dependiendo el país (en Argentina aún es muy desconocido) se puede utilizar para pagar desde un café a un vuelo de avión e incluso la compra de una casa.

Robos

Con respecto a los casos de robos, dice: "así como existen personas que te pueden robar pesos o dólares, hay algunos que te roban bitcoins, para eso te tienen que sacar el celular o saber dónde los guardas, o sea, no hay forma de hackear la cuenta, ni siquiera existe la forma de hackear la transferencia, bitcoin utiliza un sistema de seguridad, muy distinto al sistema bancario tradicional.