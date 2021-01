Precisamente, el comisario de la localidad, Ider Gustavo Pedernera, afirmó en declaraciones a Villa María Ya! que el sujeto "Fue liberado previo la imputación y el fiscal lo ha prontuariado por el delito de estafa".

Asimismo, narró que en horas de la mañana fueron alertados de que un hombre de 40 años de edad "andaba ofertando bolsitas", resaltando que el individuo "realizaba un comentario y comenzaba a tener empatía con los compradores del producto, y llegaba a la lástima o que la gente tenga compasión por él, ya que tenía un familiar enfermo". "Realizaba la venta a un monto exhuberante, ya que oscilaban entre 3000 y 5000 mil pesos", enfatizó.

Además, Pedernera sostuvo que la patrulla lo controló y trasladó hacia la sede policial de General Cabrera. Los uniformados encontraron "que mantenía en su poder dichos elementos y a su vez un monto importante de dinero, quince mil pesos", y consultaron la situación con la fiscal interveniente en feria, quien dispuso "que dicho monto quede secuestrado y a los damnificados que puedan justificar realmente que hayan hecho las compras y como han sido los pasos de dicha compra, que se le reintegre".

Finalmente, el comisario narró que hubo personas "que fueron damnificadas y realizaron todos los trámites de rigor necesarios y se le hizo el reintegro de la suma de dinero" y que el suceso "es medio ilógico en sí, más allá de que esta persona puede o no haber tenido un familiar con algún problema médico, en sí no era oriundo de esta ciudad sino que era de la ciudad de Río Cuarto, y eso hacía de que su presencia en el lugar no sea la adecuada, porque estamos en la pandemia".