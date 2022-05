Concretamente, la publicación se realizó en el grupo "Trato Hecho Villa María 2", en donde esta persona manifestó: "Vi un estado donde se quejaban de que llamaban a los bomberos de VN y no contestaban. El número que aparece en la guía y en internet es el de mi casa, ya han llamado mil veces y no se que más hacer para que lo saquen de ahí. El número 4911333 no es el de los bomberos".

En su posteo adjuntó una búsqueda de Google, en la que se puede ver como la página oficial de los Bomberos Voluntarios de la República Argentina ofrece como vía de contacto para Villa Nueva a las líneas (03534) 4911333 y 4913388. Efectivamente, el usuario de Facebook está en lo cierto: segúne el Instagram de los Bomberos villanovenses, el número fijo del cuartel es 353-4911716.

reclamo en facebook.jpg

Por otra parte, el estado de Facebook al que podría haber hecho referencia este usuario fue realizado por una persona que reclamó que los servidores públicos no se hicieron presentes en una esquina donde hubo un accidente. En este posteo, señaló que pasaron "20 minutos llamando a los Bomberos de Villa Nueva" y que estos últimos "jamás vinieron".