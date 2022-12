Bomberos declararon persona no grata a Sergio Federovisky

Entre los dichos del viceministro, este señaló que con una alícuota de las pólizas de seguros se financia el plan de manejo de fuegos e incluyó el punzante dicho: "No me preguntes donde va la plata" indicando que no ve a los bomberos equipados al nivel de dichos fondos. Señalaron porque el no realiza una denuncia pertinente pero el no respondió claramente a la pregunta.

"Los bomberos voluntarios son un capitulo aparte, y nosotros somos bastantes firmes en pedirles a las provincias que empiecen desactivar a bomberos para este tipo de incendios, porque se combate de otra manera, se necesita otro equipamiento, no se apagan con agua", expresó en la entrevista.

Fue más allá señalando en uno de sus tantos dichos hacia la institución señalando: "Los bomberos están solamente formados para apagar un incendio en un edificio o una casa".

Ante tanto ataque en dicha entrevista hacia los Bomberos Voluntarios, Desde el Consejo Nacional de Bomberos emitieron un comunicado donde le solicitan una audiencia al Ministerio de Seguridad y disponen un sirenazo para hoy, jueves 29 de diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de bomberos voluntarios como expresión de repudio a los dichos del funcionario.

Por su parte también convocan a una movilización en cada una de las ciudades del país, "en repudio al destrato del sistema de bomberos voluntarios, para el día viernes 30 de diciembre".

"Dejar expresado que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina considera que el funcionario en cuestión se tornó indigno para desempeñar un lugar en la función pública", señala el último articulo del comunicado.

Villa María adhiere al sirenazo

Así lo dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales