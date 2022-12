Bomberos hicieron un "sirenazo" en repudio a Federovisky

Los servidores públicos de las localidades mencionadas publicaron videos del momento a través de sus cuentas de Instagram. "Adherimos a la resolución del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios en repudio a los dichos del Viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, en el programa "Para que Sepas" en el canal A24 emitido el dia 27/12, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios de Argentina", afirmaron en la publicación realizada por la entidad villamariense.

Las palabras de Federovisky

Concretamente, cabe señalar que en dicho programa el funcionario nacional pronunció unas palabras que cayeron mal en las entidades bomberiles. "Coexisten dos sistemas, el sistema de los brigadistas forestales, que dependen del Estado nacional, no son voluntarios", señaló en la oportunidad.

Asimismo, agregó: "Los bomberos voluntarios son un capítulo aparte, y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias qe empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios, porque se combate de otra manera, necesita otro equipamiento, no se apagan con agua. Empecemos por ahí: los incendios forestales no se apagan con agua, se apagan desde el terreno, con herramientas".

"Los Bomberos Voluntarios están solamente o preferentemente preparados o formados para apagar un incendio en un edificio, en una casa", destacó.

Por otra parte, Federovisky afirmó: "No existía el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Qué hicimos? Hablamos con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y le dijimos: "Tenemos una idea, tomar una alícuota de las pólizas de seguro y con eso financiar el Plan Nacional de Manejo del Fuego de manera directa". Eso se hace para los Bomberos Voluntarios desde hace muchísimos años, no me preguntes donde va la plata".

"No veo que los Bomberos Voluntarios estén lo suficientemente al nivel de esa recaudación", añadió el viceministro, quien también habló de los incendios registrados tiempo atrás en Corrientes.

Todas estas palabras ocasionaron un hondo malestar en los cuarteles del país, que a través del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina resolvieron hacer un sirenazo en repudio ayer a las 20 horas. En tanto, durante hoy se realizaría una movilización.

