"Unas chirolas más unas chirolas menos no hacen a la cuestión. Quise solidarizarme con esta gente que hace cuántos meses vienen con esto. Nosotros venimos mal con el negocio, pero muertos no estamos, no nos vamos a hacer ni más ricos ni más pobres", contó Carlos Dante Golla El Colo, a Radio Ya.

Leo Cepeda Queremos agradecer a la parrilla del colo por el gran gesto que tuvo hacía nosotros los bomberos , en atendernos y no... Posted by Leo Cepeda on Saturday, October 3, 2020

Según narró, ellos venían cansados y no había nada abierto. Por eso los hizo entrar, les dijo que se acomodaran para pasar al baño y les sirvió un buen plato de comida.

"Hablamos muy poco porque yo estaba sólo con los delivery, pero ellos dijeron que estaba muy complicado el fuego porque estaba en lugares inaccesibles de las sierras de los comechingones. Que podían entrar con aviones, aunque los vientos complicaban todo", narró el colo, acerca de lo que conversó con los bomberos.

Y contó que, por esta situación, estaban avocados principalmente a salvar las viviendas.

La acción solidaria se viralizó en las redes y "funcionó" como una publicidad: "Y al final esta buena acción tuvo mejor repercusión que si hubiera pagado una publicidad. Tratamos todo el tiempo de colaborar con la gente, pero ahora cuesta porque las cosas están complicadas, pero siempre que se puede ayudar, ayudamos", dijo.