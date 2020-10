La noticia generó malestar en los cuarteles, y el jefe del cuerpo en Villa María, Gustavo Nicola, se refirió al decreto 796/20 en declaraciones a Radio Ya!: "Se le otorga una suma de diez mil pesos a los trabajadores y brigadistas de la administración de los parques nacionales, no a los bomberos voluntarios". Enfatizó que los brigadistas "son empleados del gobierno y a su vez le van a dar un bono especial" y resaltó que se lo han "ganado ellos". "A bomberos bien, gracias", añadió.

Por otra parte, el representante de la entidad resaltó que estos trabajadores participaron en "las últimas 48 o 72 horas" del combate contra el fuego, mientras que los Bomberos Voluntarios "estuvieron 25 días en incendios forestales".

Asimismo, Nicola resaltó que esto "duele en el alma" y resaltó que el bombero "tiene otra filosofía de vida, deja todo de por sí porque es bombero voluntario, la palabra te lo dice". "Que salgan a decir que los bomberos van a cobrar y a los bomberos voluntarios no le van a dar no, no es así", añadió.

La situación económica de los bomberos

Por último, el jefe del cuartel de Villa María manifestó que para ir a un incendio, el bombero "saca día de sus vacaciones, porque se lo descuentan del sueldo cuando son empleados", mientras que si son autónomos tienen "que cerrar el negocio o contratar a alguien para que le cuide el negocio, también pierde plata".

"Hay bomberos que les han descontado los días que han ido a los incendios, o sea que el bombero aparte de ser voluntario y no recibir nada, pierde plata. Pero así estuvimos los 25 días 4500 hombres, sin ningún problema. Es una filosofía de vida, no nos quejamos", añadió.