Concretamente, en el programa televisivo "Para que Sepas", emitido por A24, el funcionario señaló: "Coexisten dos sistemas, el sistema de los brigadistas forestales, que dependen del Estado nacional, no son voluntarios".

"Los bomberos voluntarios son un capítulo aparte, y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias qe empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios, porque se combate de otra manera, necesita otro equipamiento, no se apagan con agua. Empecemos por ahí: los incendios forestales no se apagan con agua, se apagan desde el terreno, con herramientas", agregó.

Asimismo, manifestó: "Los Bomberos Voluntarios están solamente o preferentemente preparados o formados para apagar un incendio en un edificio, en una casa".

Por otra parte, Federovisky destacó: "No existía el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Qué hicimos? Hablamos con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y le dijimos: "Tenemos una idea, tomar una alícuota de las pólizas de seguro y con eso financiar el Plan Nacional de Manejo del Fuego de manera directa". Eso se hace para los Bomberos Voluntarios desde hace muchísimos años, no me preguntes donde va la plata".

"No veo que los Bomberos Voluntarios estén lo suficientemente al nivel de esa recaudación", añadió el viceministro, quien también habló de los incendios registrados tiempo atrás en Corrientes.

Todas estas palabras ocasionaron un hondo malestar en los cuarteles del país, que a través del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina resolvió hacer un "sirenazo" en repudio hoy a las 20 horas, así como una movilización durante la jornada del viernes.

Finalmente, en un comunicado de la entidad, el presidente del Consejo, Carlos Alfonso, señaló: "Es lamentable el desconocimiento vertido por el viceministro sobre el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, el cual cuenta con 138 años de existencia, a través de sus declaraciones".

"Tenemos las puertas abiertas para recibirlo y dialogar sobre cuestiones académicas, operativas y económicas en torno a la funcionalidad del Sistema", agregó.

