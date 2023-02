Villa Nueva: Bomberos le dieron una mano a un colaborador

Se trata de un muchacho llamado "Leo", a quien le otorgaron un triciclo junto a otros elementos y productos. "Hoy no asistimos a una salida, no fuimos a un Rescate a un incendio o a un accidente, hoy un compañero que realiza tareas en nuestra guardia y que para nosotros ya es parte de nuestra familia bomberil nos necesitaba, no se dudó en ningún momento se activó la voluntad, el compañerismo la hermosa tarea de ayudar y se busco la solución al problema", relató la institución en su Instagram.

Asimismo, la entidad señaló: "El Cuerpo Activo y la Comisión Directiva se pusieron a trabajar, todos aportaron su granito de arena y comenzaron las tareas para llegar al objetivo que nuestro amigo Leo necesitaba para que esté mas feliz que de costumbre... porque eso es lo que transmite, felicidad, voluntad, esfuerzo, sabiduría y mucho más".

"Nos sentimos orgullosos de tenerlo, y lo lindo es que cuando algo nos pasa a nosotros, internamente estamos unidos", agregó el cuerpo de Bomberos Voluntarios en la emotiva publicación. Finalmente, la institución villanovense afirmó: "Hoy Leo se siente como un integrante mas de nuestro cuartel y nosotros estamos orgullosos de poder compartir con él nuestra profesión".