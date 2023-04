La fiscal Companys investiga al hermano del fiscal Bosio

La investigación del caso, en busca de algún delito relacionado a la integridad sexual, fue tomado por la Dra. Juliana Companys, encargada de la fiscalía de segundo turno. En diálogo con Radio Horizonte, de Arroyo Cabral, comentó:

"El Dr. René Bosio recibió unos audios, en su turno, hace aproximadamente 15 días. Al encontrarse con que fue su propio hermano se aparta, porque el Código procesal de la provincia así lo indica".

La fiscal indicó que el Dr. Bosio se puso a su disposición inmediatamente. "Se dio con la persona que recibió esos audios. En principio no habría delitos con respecto a esta víctima. Los audios no son felices, son bastante grotescos, pero no configuran delito", detalló.

El allanamiento que culminó en la detención del remisero fue para investigar si habría algún hecho relacionado con menores. "No se encontró nada de eso, pero sí un arma de fuego no registrada (una carabina), por lo que quedó detenido", comentó Companys.

"Por el momento no hay otra denuncia en contra de esta persona, pero invito a la población, a cualquier persona que se pueda haber sentido afectada por este señor, la voy a atender personalmente", sostuvo.

En el allanamiento se secuestraron computadoras y celulares, pero la fiscal reiteró que "a simple vista no salió ninguna situación que pueda indicar un delito".

Además, comentó que se reunió con la presunta víctima, y le indicó que "en caso de que recibiera una amenaza o una coacción, realizara la denuncia correspondiente".

Por otro lado, habló sobre rumores que se generaron sobre este caso: "Se han viralizado unos audios de una persona de Buenos Aires diciendo que no se ha actuado; no es cierto, el Dr. Bosio actuó inmediatamente cuando tomó conocimiento y me lo remitió a mi".

Cuando se inició la investigación, la unidad de Cibercrimen corroboró que los audios fueron emitidos por el señor Celso Bosio. Actualmente este se encuentra detenido en la Alcaldía y todavía no nombró abogado defensor.

Companys señaló que ya han habido casos parecidos. "Todos los fiscales iniciamos las actuaciones de oficio sobre todo para verificar si hay menores, ya que son los menores los que no pueden consentir este tipo de hechos", explicó.

"La víctima es mayor de edad, por lo que es ella la que debe iniciar la acción penal. Al no tener intención de iniciarla por no haber delito, se sigue investigando en caso de haber algún menor", agregó.

"El Dr. Bosio está muy adolorido y avergonzado. Lo sentencia como algo que no es correcto, y me ha dado toda la libertad para investigar hasta donde sea necesario. Si el señor Celso Bosio ha cometido un delito, tendrá que pagar las consecuencias", aseguró.

Finalmente, Companys comentó que el detenido será indagado por la tenencia de arma de fuego y "recuperará la libertad una vez que la fiscal considere que no hay peligro procesal".

Fuente: FM 106.7 - Radio Horizonte

