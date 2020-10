En diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental, el funcionario planteó: “Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia, pero también es parte de la democracia aceptar la diversidad; estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina”.

Cuando le repreguntaron qué quiso decir con esa frase, Cafiero amplió: “Lo que quiero decir es que no es toda la gente”. Y desarrolló: “Muchas veces te dicen que la gente opina, la gente dice... acá hay un conjunto de argentinos y argentinas que se manifestaron, pero no son “los argentinos y las argentinas””.

“A veces cuando hay una manifestación se dice que habló el pueblo o que la gente salió a la calle... ¡No, pará! Es un conjunto de personas vinculado a un partido político que no acepta que perdió las elecciones", completó.

Ese sector político -explicó- es Juntos por El Cambio, cuyo líder -el ex presidente Mauricio Macri- reapareció ayer en público en una entrevista televisiva. Según analizó Cafiero, el ex jefe de Estado no acepta que el Frente de Todos se haya unido para ganar las elecciones y hace una lectura ridícula de la realidad sin una autocrítica seria sobre los errores de su gestión.

“Ellos están enojados de que nosotros nos hayamos juntado, que hayamos podido suprimir diferencias y que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar elecciones. Eso es lo que no perdonan y entonces exigen que el peronismo se peleé con Cristina (Kirchner) o que Cristina se peleé con Alberto así se separan y eso no va a pasar", analizó.

El funcionario insistió con una idea expresada por el oficialismo sobre otras marchas: las manifestaciones provocan un aumento de casos de coronavirus en un momento complejo para varias provincias. Por eso -anticipó- desalentarán encuentros el próximo 17 de octubre -Día de la Lealtad peronista-. El gobierno tiene previsto organizar una suerte de banderazo virtual que contará con un discurso del presidente Alberto Fernández.

La visión del Ejecutivo ha encontrado rechazos incluso en algunos sectores del Poder Justicialista que están planeando salir a la calle como una suerte de reivindicación del gobierno luego de varios meses sin grandes manifestaciones públicas. Ayer hubo un anticipo: un grupo de personas se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos para respaldar al Presidente y evitar la concentración de opositores en la zona.

Cafiero dijo además que el Frente de Todos seguirá adelante con la agenda que propuso en las elecciones del año pasado. “La agenda que estuvimos llevando adelante no va a cambiar pese a la manifestación y al banderazo. No va a cambiar la agenda porque a la oposición no le guste. Nuestra agenda promueve abandonar la especulación financiera que detonó al país, que hizo que aumente la pobreza 8 puntos, que la desocupación crezca y que las pymes cierren. El compromiso y la agenda del Frente de Todos es poner la Argentina de pie y trabajar para recomponer un tejido productivo que genere empleo”, completó.