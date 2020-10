Se trata de un emblemático espacio ubicado en la plaza Pedro Viñas que dejó de funcionar el 20 de marzo pasado y ya cumplió 200 días sin poder reabrir, por la pandemia.

Mayco Rinero, propietario de la calesita, comentó que la actividad le resulta indispensable dado que vive de ella, pero que a partir de las restricciones se vio obligado a realizar changas en distintos rubros tales como construcción, cadetería y productos, y hasta en una una radio de Villa Nueva.

"Es el cuarto pedido que le hago al municipio y al COE. En vez de trabajar de martes a domingos, planteo abrir sólo los fines de semana de 14 a 18, además de reducir de 20 a 10 los lugares para los niños", comentó Rinero.

"Como todo negocio, quiero cuidar al cliente: desinfectar al niño y el lugar cada determinado tiempo, distanciamiento social y uso de barbijo", manifestó.

"Me pone muy contento que otras actividades vuelvan, pero no entiendo por qué a mi no. Los lugares gastronómicos pueden atender de 20 a 50 personas en lugares cerrados, y nosotros estamos en un espacio público y abierto", finalizó.