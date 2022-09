Calistenia: Un villamariense quedó entre los ocho mejores del mundo

"La competencia fue el domingo, la experiencia fue tremenda, pude compartir con un montón de atletas de todo el mundo que conocía solo por internet, de hace varios años que los vengo siguiendo. Había atletas de Francia, Italia, España, Israel, Chile, Argentina, Bulgaría entre otros", indicó Francisco Rossi.

Si bien señaló que advirtió cierto favoritismo de los jueces italianos con atletas de su misma nacionalidad, valora la experiencia y lo vivido.

"En cuanto a los resultados, la primer ronda que eran los octavos de final me tocó competir contra un italiano, al cual lo pude vencer y el segundo versus, que eran los cuartos de final me tocó con otro italiano y ahí perdí esa batalla. No se que tan justo fue, porque todos los atletas señalaron que debería haber tenido la victoria yo, incluso el competidor me dijo que no sabía porque ganó. Así que no se que tan justo fue eso, porque los jueces eran italianos y el chico que me ganó también lo era", detalló el campeón.

Francisco asistió al Campeonato Mundial de Calistenia, representando a Villa María y Argentina, obteniendo un gran resultado y victoria, quedando entre los ocho mejores del mundo en la disciplina.

"Independientemente de eso estoy feliz, de todo mi desempeño, el rendimiento que tuve fue de los mejores y teniendo en cuenta que hace dos semanas me esguince el pulgar en una caída post entrenamiento, de la cual me pude recuperar bien, poder haber competido a ese nivel a mí me puso muy feliz, además de todos los atletas que conocí, contactos que hice, entrenamientos y material que hicimos juntos", agregó.

La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. Es el cuerpo del deportista es el que ejerce como resistencia trabajando así tanto la fuerza como la capacidad cardiovascular.

"Para el año que viene, en caso que se haga de nuevo, no se si voy a ir porque quedé con un poco de sabor amargo por el jueceo de los italianos, me pareció que tiraron mucho para los atletas de su país. Si bien fue una competencia muy profesional", concluyó.