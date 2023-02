https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCogdbRMq7fS%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAgLT4NJJ4lOOY3iU6ZAzBm2JJqZBEj0x7RpP33ZCkNuSboOFwdFZAgLEOZAbCZCwaBHNVnTNjjMajsbpRAvOVREkx21NGSOMUYEZB8KkAlbEF7cnNDo3HcCu2P6VQwANE93qCZCsllGOFzG00BnnYHjqpbhwb5bUdA434pmNhKJ View this post on Instagram A post shared by Vill Mi Y! (@villamariaya)

La recibida en Villa María

"Me pone muy contento, me hubiese gustado sacarme fotos con todos. Era como estar en mi barrio, estuvo muy piola, me gustaría volver y cantar un par de temas, y que me puedan preguntar cosas. Los chicos siempre tienen muy buenas preguntas", respondió Simón Natanael Alvarenga.

"Yo siempre digo que la música salva vidas porque en lo personal a mí me salvó. Cada persona viene a este mundo con un propósito en la vida", comentó luego, enfatizando la importancia de descubrirlo. "Empezó como un juego hasta que me di cuenta que no era un juego, que realmente estaba enamorado de la música".

Cuando se acercaba el cierre de la conferencia y ningún periodista preguntaba, Callejero soltó un "no se asusten que no muerdo" que provocó la risa de los presentes.

Luego, cuando una reportera le comentó que era admirado por su hijo, este le dedicó un afectuoso saludo, recomendándole además "hacerle caso a mamá".

Sobre el comentario de un periodista sobre el auto que le regaló a su pareja, Callejero respondió: "Lo más importante es la atención. Antes le regalaba una pizza con una coca e igualmente estaba feliz, no veo la diferencia entre eso y un auto. Creo que es màs que nada el gesto, a quien no le gusta una sorpresa? La familia es un pilar".

Cronología de la primera noche del Festival hasta ahora:

Luana abrió la 55º edición del Festival de Peñas

La villamariense Anita Sibona tuvo su momento en el Anfi

Gina Casinelli debutó como conductora del Festival de Peñas

Así fue el paso de MYA por el escenario del Anfi

Tini dio la conferencia de prensa previa a su show

Nazareno Mottola también tuvo su paso por el escenario

Arrancó el show de Tini en el Anfiteatro