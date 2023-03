Calor extremo: "Lo importante es tomar conciencia"

"Para comentar un poco lo que ha sido este verano tan extenso e intenso también, a partir del mes de noviembre hemos tenido temperaturas de cuarenta grados. Esto se ha sostenido en diciembre, en enero por supuesto es el mes más caluroso del año típicamente y en febrero hemos tenido también calor con unas heladas en el fin de semana de carnaval que fue algo también muy atípico pero bastante extremo y bueno el mes de marzo para terminar ahora con olas de calor nuevamente en esta altura del año", indicó.

Señaló que algunas de las temperaturas registradas son completamente anormales para la época, además de las precipitaciones, que han sido muy escasas, sumado a las altas temperaturas.

"Con temperaturas que tenemos de treinta y seis a esta época que no es realmente normal para nada. Todo esto se da desde el punto de vista técnico, por parte del efecto de la niña que causa que tengamos menos precipitaciones que las normales. Las precipitaciones lo que hacen es moderar las temperaturas, es decir saltar extremas ni en cuanto a las máximas ni en cuanto a las mínimas eso no ha estado pasando porque hemos tenido déficit de lluvia también tenemos un un bloqueo anticiclónico que esto es un bloqueo en los niveles", exclamó

Y agregó: "Si bien es cierto que la niña influye mucho en esta condición que ya van tres años seguidos que se sostiene aparentemente el año próximo sería un año del tipo niño entonces tendríamos lluvias en nuestra zona normales o superiores a las normales con la consecuente moderación de las temperaturas por lo tanto se espera que no sea tan extremo el calor en el verano próximo pero sin dudas que por otro lado estamos viendo que los fenómenos que se registran desde el punto de vista meteorológico son cada vez más intensos".

"No hemos estado cuidado el ambiente"

"Aunque algunos no quieran reconocerlo no hemos estado cuidando el ambiente, no hemos estado midiendo las consecuencias de la modernidad por así decirlo o la post modernidad ya. En cuanto a las consecuencias climáticas que pueden tener nuestras acciones y esto desde hace varias décadas se ha ido incrementando, esperemos que sea reversible.

Silvio mencionó además la posibilidad de que las olas de calor no desaparezcan, sino que hayan llegado para quedarse.

"Eso lo sabremos en un par de años pero lo importante es tomar conciencia y que las nuevas generaciones sin duda son mucho más conscientes que las generaciones anteriores. En cuanto a lo que es el clima y en cuanto a lo que es el cuidado del ambiente, esperemos que podamos seguir por ese camino y revertir los últimos cuarenta, cincuenta o cien años que han sido de deterioro en cuanto al ambiente", reflexionó.

Y adelantó que mañana martes probablemente tengamos lluvia un poco más abundante y un descenso de tempera para la semana próxima las temperaturas van a estar mucho más cerca de lo normal que las que hemos sufrido hasta ahora.