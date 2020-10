Así apedrearon un auto en Lamadrid: las cámaras los grabaron

Según había adelantado Villa María Ya, el hecho ocurrió en calle Tierra del Fuego al 2100, casi Martín Fierro, en las últimas horas de la noche de ayer.

Mario, el propietario del vehículo Volkswagen Fox, alcanzó a agarrar a uno de los jóvenes y los otros tres huyeron. Justamente, el detenido no había tirado la piedra, pero acompañaba a los otros en su "hazaña".

https://twitter.com/VillaMariaYA1/status/1319043197612494849 #Vandalismo

Así le rompieron la luneta del auto esta madrugada a un vecino. La víctima reaccionó a tiempo y detuvieron a uno de los jóvenes.https://t.co/sjUwUwjzZF pic.twitter.com/w47EU3imb8 — Villa María YA (@VillaMariaYA1) October 21, 2020

"No me puedo quejar de la policía, los llamé y llegaron en 5 minutos. Y se llevaron a la persona que alcancé a agarrar. Es de barrio Los Olmos y los otros también", dijo a este medio.

Mario contó que las roturas fueron muy importantes ya que usaron pedazos baldosas de concreto para romper el vidrio y la luneta: "No sé de donde los trajeron porque acá no hay obras en construcción. Me indigna porque cuesta un montón tener algo para que vengan y te lo rompan", declaró angustiado.

El damnificado hizo la denuncia y presentó la grabación a la policía. Para colmo, su seguro tampoco se hizo cargo de los daños: "Me sale más barato ir a comprar una luneta que pagar un seguro que luego no cubre nada", dijo molesto.