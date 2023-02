Concretamente, el vehículo estaba ubicado sobre la avenida Perazzolo y pertenece al ex presidente del Centro Vecinal del barrio, Mauricio Güizzo, quien narró lo sucedido a Villa María Ya!: "Salí a las siete de la mañana para ir a trabajar, y me encontré con la chata tirada de un costado, al ver que no tenía la llanta".

Asimismo, el damnificado estimó que el ilícito sucedió entre la medianoche y las seis de a mañana, y contó que a las siete llamó a la línea telefónica policial 101. "Le di todos los datos, me preguntaron por la chata, les pedí que me mandaran un móvil", relató.

Además, agregó: "Pasaron dos móviles, una chata y un auto FIAT de la Policía, los dos pasaron, levante la mano, todo, no me dieron importancia, siguieron de largo". Güizzo narró que tras este hecho volvió a llamar a la línea 101, y afirmó que le respondieron que ya iban a ver cuando se lo iban a enviar.

Finalmente, manifestó: "Voy a ver si puedo comunicarme con el jefe de la Policía, porque la verdad que, sinceramente ,creo que no es una respuesta para dar. Y no mandarte el móvil, o sea que te pueden estar robando y el móvil no va a aparecer, porque te dicen 'y, vamos a ver si te vamos a mandar un móvil'".