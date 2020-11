Para designar a un juez intervienen tres organismos nacionales: el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. En el caso de los magistrados provinciales el procedimiento es en cada provincia.

La velocidad en el proceso de designación está definida por la política y su preocupación por cubrir o no el cargo vacante.

Durante la campaña presidencial, Alberto Fernández, criticó el sistema de elección de los magistrados y al Consejo de la Magistratura, espacio que hoy es manejado por el Frente de Todos.

"Hay que revisar muchas cosas. Yo también creo que hay que revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Hay un trabajo que hizo la Universidad de José C. Paz, en la Facultad de Derecho que maneja Federico Tea. Tienen un trabajo muy interesante y ellos me contaron que tienen un dato que a mi me parece que explica mucho de esta forma casi pornográfica en que esta Justicia se vincula al poder político y es que ellos revisaron los concursos", dijo en una entrevista al podcast de Página 12, Fernández.

"Cuando uno concursa para ser juez da un exámen de oposición y tiene que presentar antecedentes y después tiene que pasar una audiencia con un consejero político. Entonces vos podés sacarte 10 y 10, 10 en la oposición, 10 en los antecedentes, estar primero en la grilla de selección pero después viene un consejero que te pone un 1 y te manda al quinto lugar. El 70 por ciento de los casos, de los concursos se alteraron con esa audiencia", continuó el entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en campaña.

"Y en verdad lo que la política tiene que entender es que uno está más seguro si tiene un juez digno y probo que un juez amigo. Porque si un juez es amigo es un juez que vos podés comprar. Y un juez que se compra, también se vende. Lo mejor es tener jueces dignos, que además los hay porque no está bueno generalizar", concluyó en aquel entonces.

Estas declaraciones de Alberto Fernández vuelven a tomar fuerza luego de que se diera una puja entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tres jueces desplazados (Bruglia, Castelli y Bertuzzi) y luego restituídos nuevamente.

Macri había dispuesto el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia federal. Luego de la asunción de Alberto Fernández , el Consejo de la Magistratura impugnó la decisión. El trámite fue enviado al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el presidente ordenó dejar sin efecto los traslados pero la Corte Suprema los restituyó.