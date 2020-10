Carbonetti criticó a la Junta Electoral de Morrison

"La fecha está firme, lo que tiene que hacer la Junta Electoral, que a mi juicio, en eso está media dormida, lo que yo veo, es que hasta hoy a 20 días de la elección, no tiene aprobado el protocolo sanitario para la elección y esto si debería ser de urgencia", manifestó Carbonetti.

Y agregó: "Más que manejarse por teléfono como veo que por ahí se maneja la Junta, es de alguna manera hacerse un viaje a Córdoba con la responsabilidad que tienen, es más creo que el COE le ha dicho que si quieren hacer una reunión conjunta ellos estarían dispuestos. En alguna oportunidad hasta habían ofrecido a venir ellos a Morrison para colaborar pero lo cierto es que hasta hoy no hay protocolo sanitario para llevar adelante la elección".

Sobre la polémica desatada con un partido en particular y las candidaturas aseveró: "Las candidaturas las tienen que hacer los partidos políticos, eso es una cuestión que tanto la Constitución como la ley imponen como poder monopólico, nadie puede ir al juzgado y decir quiero ser candidato. Tiene que tener una estructura política que lo avale atrás. En esta caso puntual la Justicia en general revisa la calidad de los candidatos que se han propuesto".

"En el caso de Morrison se apropió de un recurso que no era para ellos porque era una cuestión técnica y la Junta Electoral de Morrison está integrada por un Juez de Paz no letrado y dos docentes entonces el recurso era para que la jueza electoral analice la candidatura que se había hecho. Primero porque a nuestro juicio no era un afiliado de la Unión Vecinal Federal porque no se habían respetado los carriles que la carta orgánica establece para designarlos y porque esto había sido producto de alguien que vendió o alquiló un sello del partido, al punto tal que el apoderado de la Unión Vecinal Federal en Morrison no es alguien del partido sino del partido Justicialista, Hector Abelardo Nievas", concluyó.