"Es una cárcel inhumana"

"El cuerpo de psicólogos lo llevan a una encrucijada moral al interno de que por una cuestión de estrategia y a los fines de salir en libertad por más que tenga la sentencia o un recurso extraordinario ante la corte presentado le diga por una cuestión estratégica a la psicóloga que sí que está de acuerdo con la pena que le dieron, que está arrepentido, que sabe el daño que cometió. Eso no sirve como sociedad no sirve. No tiene sentido esto".

"El cuerpo del psicólogo no hace entrevistas forenses sino que hace entrevistas psicológicas. O sea no aplica a criterios de validación de contenido. No saben si el personamiento dice no aplican baterías de test, lo cual no estamos hablando técnicamente de una pericia y si aplican algún test, aplican ustedes que fueron aprobados en el año setenta, lo cual en la comunidad internacional carecen de fiabilidad y validez entonces cualquier interno o cualquier persona puede googlear y contestar ante tal test y deja de ser eficiente y eficaz. Entonces estamos verdaderamente ante un problema institucional se diría.

"Lo presenté en el juzgado federal de Bell Ville principalmente porque allí se investiga, tengo en curso una investigación del año dos mil veinte también por hechos cometidos dentro de la cárcel de Villa María entonces me pareció que correspondía la competencia del juez federal de la ley. De todas formas en la hipótesis de que el juez federal de Bell Ville considere de que él no es competente en un caso análogo que también fui parte, tuvo la inteligencia de remitirlo al Tribunal Superior de Justicia para que sea el máximo tribunal de la provincia quien diga qué juez debía resolver ese caso puntual"

"He visto fotos en donde flotan los pedazos de grasa en un pseudopuchero, evidentemente que la la ingesta de fibra, de proteína y de frutas es extremadamente escasa y parte de eso y lo que se está investigando en la Justicia Federal de Bell Ville"

Un inodoro cada cien internos

"Por más que en la cárcel estén haciendo pabellones nuevos, los viejos no están en condiciones. Hay pabellones en donde existen cien internos y tienen tres inodoros de los cuales dos están tapados. Funciona uno y a lo mejor no tiene puerta. Entonces el interno no tiene quisiera la privacidad para hacer sus necesidades fisiológicas. Y si a eso le sumamos que a lo mejor entre cien internas tienen una o dos duchas y esas duchas no siempre tienen agua caliente, hay situaciones en donde hay internas que tienen que bañarse con agua fría. No hay fumigación", expresó.

Y concluyó: "A la noche como se cierran las compuertas tiran bolsas con batería fecal al patio o a los pabellones de abajo. Probablemente son cuestiones que lo convierten realmente en una una cárcel inhumana", aseguró.