El edil manifestó: "No solamente nos estafó el intendente en no cumplir con su mandato popular, no cumplir con el contrato social que tiene la sociedad, sino que está impidiendo que la ciudad de Villa María tenga un intendente elegido por el pueblo".

En cuanto a la votación del pedido de licencia, Caronni enfatizó a un medio provincial que aún no lo han "decidido en el bloque, pero no habría razón que nos llevaría a cambiar los votos" y anticipó que se juntarán "a discutirlo". "No hay carta orgánica de la provincia de Córdoba, constitución provincial, nacional, el que vos quieras que pueda permitir que alguien abandone su cargo por un año y medio. Es una barbaridad que no resiste ningún tipo de análisis", añadió en referencia a la prórroga que solicitará Gill.

Asimismo, el concejal radical manifestó: "Para nosotros lo mejor sería que vuelva y se haga cargo, que cumpla con su mandato popular, porque bueno, pruebas al canto, la ciudad viene a los tumbos sin rumbos fijo, sin una cabeza visible, sin quien comande el barco". "Si le gusta más ese puesto -la secretaría de Obras Públicas- que ser intendente de Villa María, que renuncie y que ponga en marcha el mecanismo electoral", enfatizó.

Un pedido de unidad al radicalismo

Por último, Caronni publicó un carta al radicalismo villamariense a través de su cuenta de Facebook, donde consideró que seguir "profundizando nuestras diferencias y aferrarnos a divisiones del pasado no hará otra cosa que alejarnos aún más de la sociedad y de sus necesidades", resaltando que deben darse "un espacio para la autocrítica sincera, para asumir las responsabilidades que a todos nos caben y poder desde allí comenzar un nuevo camino".

"Nuestra ciudad se encuentra casi a la deriva en cuanto a lo institucional, con un gobierno que muestra las fisuras propias de mas de 20 años ininterrumpidos en el poder de un mismo partido y que ha logrado con sus internas palaciegas dejar a toda una ciudad huérfana de representación y legitimidad política, con un intendente electo que no ejerce y un cuasi intendente en ejercicio que no fue electo. Si queremos desde el lugar que nos toca brindar una propuesta superadora a la situación actual entonces deberá primar el trabajo serio y comprometido por sobre cualquier aventura personalista", añadió.