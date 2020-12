El gobierno de la provincia anunció mediante un memo que las carreras que no cuenten con 30 estudiantes en su matrícula, no se abrirán. La medida afecta de lleno a los terciarios y deja desamparados a los docentes, que perderían su empleo. También afecta a los estudiantes que hayan optado por una carrera, pero que no completa el cupo para iniciar.