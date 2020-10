ARCHI_792491.jpg

Ella, rosarina. Él, de Nueva York. Se conocieron en Denver cuando Agustina viajó por intercambio. Él la invitó a salir y así comenzó su historia de amor.

Después vino la pandemia que, para esta pareja, tuvo este miércoles un hermoso final: un inédito casamiento virtual que se convirtió en la primera boda no presencial entre dos personas de diferentes países.

“Fue una ceremonia hermosa, super emotiva”, dijo la flamante novia. "Habíamos señado el departamento. Él viajó y yo me quedé amoblándolo y acomodando todo. Él tenía vuelo para el 22 de marzo y ahí empezó nuestra lucha”, relató.

Agustina y Scott tocaron las puertas de todas las embajadas, consulados, cancillerías y oficinas de Migraciones pidiendo ser escuchados y explicar lo particular de su situación.

“Él no venía ni de vacaciones ni por trabajo. Venía a su casa”, remarcó la feliz rosarina. “Es difícil decir que 'sí' y no poder besarlo o no poder estar con él. Pero la verdad es que en ese día, no tuvo lugar la tristeza. Fue increíble y mágico”, aseveró.