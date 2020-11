Una causa de 5 años por 50 pesos de coimas a la caminera

López Tais: "Este fue uno de los tantos casos que se suelen dar en la provincia de Córdoba de un ciudadano que fue detenido en su momento en el año 2014 en un procedimiento de la policía caminera en el cual uno de los agentes que intervino labró un acta porque presuntamente una persona que venía de Corrientes le habría ofrecido 50 pesos en calidad de dádiva (coima o cohecho activo). Esta persona en ese momento es detenida durante 72 horas, recupera la libertad y a partir de ahí la fiscalía anticorrupción comienza una investigación que duró 5 años, para un hecho que presenta la más mínima complicidad.

¿Qué pasó en esos cinco años?

"No hubo exactamente nada, no hubo ningún expediente, excepto los primeros dos meses y los últimos 15 días, es decir, cuando la causa estaba a punto de prescribir se activó sorpresivamente de manera súbita y se elevó la causa a juicio" comenta Tais y agrega "La fiscalía anticorrupción se tomó el mismo tiempo para investigar un presunto ofrecimiento de coima de 50 pesos que el tiempo que le insumió las denuncias contra el ex intendente de Córdoba Germán Kammerath".

"En el expediente se puede ver claramente que la actividad durante el lapso entre que comenzó la investigación y que se elevó la causa a juicio fue absolutamente nula, es decir, este ciudadano estuvo sometido durante cinco años a un proceso penal, que es como vivir con una espada de damocles sobre la cabeza, violándose el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable" Menciona Tais y destaca: "No sólo eso, nosotros desde la defensa solicitamos que se apliquen las reglas de disponibilidad de la acción penal por criterio de oportunidad y en este caso por una cuestión específica que es la insignificancia. Esto implica que hay un mal uso de los recurso, siempre escasos que tiene el ministerio público deben ir dirigidos, a investigar y perseguir a aquellos hechos que por su nivel de lesividad merecen la atención del estado".

Por último el abogado defensor menciona: "Aquí, más allá del planteo de la defensa, hubo también una aplicación razonada y una aplicación racional de la respuesta punitiva por parte del ministerio público que es quien desiste de seguir con este proceso, pero imagínese la vergüenza que significaría para una sociedad que está reclamando justicia, una justicia más eficiente, que ponga sus recursos materiales humanos e institucionales para juzgar a un ciudadano que está presuntamente le habría ofrecido 50 pesos a un policía de la policía caminera. Finalmente no va a ir a juicio y se dictó el sobreseimiento total y definitivo por la nimiedad misma de la causa".