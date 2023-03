La propia Fernández manifestó que la UCR, que ella preside, no tiene un candidato fuerte ni instalado. Por su lado Botta fue de los primeros en lanzarse a caminar los barrios y aunque ya gastó bastantes zapatillas, su perfil no levanta. Es por eso que siguen surgiendo alternativas, que no parecen ser las más atractivas para el electorado.

Ninguna de las dos aventuras electorales cuenta con fondos para solventar sus gastos y su escasa intención de voto hace que apostar por ellos sea poco atractivo, sin embargo, ambos parecen jugar un mismo partido: instalarse y negociar.

Las listas son largas, los cargos son muchos y el "Bailando" recién comienza.

Continuará...

