Los escraches funcionan porque la justicia en ocasiones no lo hace, no cumple con su cometido y hablar con Candela fue entender un poco más lo que le toca vivir, ella lo describe como un "calvario". Todo comenzó, según su relato, el lunes pasado cuando se reencuentra con una foto de la noticia que tuvo lugar hace ocho años atrás cuando Gallardo era encontrado culpable con una condena de tres años en suspenso.

En aquel entonces, la víctima lo publicó en Facebook, pero al hacerlo nuevamente ahora, el alcance fue mucho mayor, tanto es así, que recibió el testimonio de cuatro chicas que manifestaron actos de acoso y una de abuso, si bien las denuncias no se realizaron por diferente motivos, Comini decide realizar el escrache y nos cuenta: "Esto era algo pendiente que tenía, en el momento del juicio lo iba a hacer y ya no tenía más energías sinceramente y no lo hice, pero ahora, cuando aparecieron éstas chicas, dije, sí o sí lo tengo que hacer, entonces lo planifiqué y lo llevé adelante, las chicas me apoyaron dándome información".

En cuanto al objetivo del escrache hacia Mario Gallardo nos comenta Candela: "Lo hice no sólo porque era un asunto pendiente mío, sino porque comprobé que había más personas que estaban sufriendo, y me juego la cabeza que hay más que no lo han dicho y es también para esto, para que se visualice y para que cualquier persona que haya sufrido lo que yo viví, que sepa que somos más de una, que estamos unidas y que necesitamos que no se callen y lo cuenten porque cuando se vive un calvario así, no hay vida"

