El escrache se hizo público a través de diferentes redes sociales, pero sin duda alguna, la de mayor repercusión, fue un tweet realizado por una de sus víctimas, se trata de Candela C., odontóloga de la ciudad, que el 8 de este mes escribía en la red social del pajarito: " Hace 8 años este ser tan repugnante se sentó en el banquillo sonriendo (como se ve en la foto)para escuchar la sentencia q lo dejaba seguir en libertad a pesar de haber confesado ser el abusador q por varios años me cagó la vida. Que nunca nadie olvide su cara, hijo de puta"

https://twitter.com/CandelaComini/status/1315485187057348610 Hace 8 años este ser tan repugnante se sentó en el banquillo sonriendo (como se ve en la foto)para escuchar la sentencia q lo dejaba seguir en libertad a pesar de haber confesado ser el abusador q por varios años me cagó la vida.

Que nunca nadie olvide su cara, hijodeputa pic.twitter.com/Mph7hOJQar — Candela Comini (@CandelaComini) October 12, 2020 Twitter">

A raíz de esta publicación que como se puede observar obtuvo 2 mil "me gusta" y más de 800 comentarios, cuenta Candela que obtuvo el testimonio de cuatro chicas que lamentablemente denuncian haber vivido una situación de abuso con la misma persona: "A partir de su terrible difusión me escribieron 4 C U A T R O chicas contándome situaciones y abusos con este viejo perverso. SI NO HUBO JUSTICIA VA A HABER ESCRACHE MUCHACHAS/OS!! Por las que todavía callan".