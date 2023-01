Chikungunya: detectaron un nuevo caso en la provincia

Precisamente, se trata de una hombre mayor de edad residente en Buenos Aires, quien registra un antecedente de viaje a la República del Paraguay. El paciente se encontraba por motivos laborales en tierras cordobesas y fue atendido de manera ambulatoria en el Hospital Rawson.

Se trata del tercer caso de este virus detectado hasta el momento desde el inicio de esta temporada, todos con antecedentes de viaje (uno a Brasil y dos a Paraguay). Además, también se notificaron cuatro casos de dengue, dos con antecedente de viaje (Colombia y Perú) y dos autóctonos.

En este contexto, la directora de Epidemiología de la Provincia, Laura López, señaló: "La presencia de brotes de distintos arbovirus en países limítrofes, en especial de chikungunya en Paraguay y dengue en Brasil, y el aumento en la circulación de personas en época vacacional incrementa el riesgo de ingreso de personas en etapa de viremia y con ello la posibilidad de propagar el virus a través de la infección de mosquitos locales".

Debido a esto, el Gobierno provincial recordó a la población la importancia de intensificar los cuidados contra estas enfermedades, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, en función de tres ejes:

Revisar la vivienda, patios y jardines y eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos.

Prevenir picaduras, con el uso de repelente, telas mosquiteras en ventanas, cunas y cochecitos y ropa que cubra las extremidades al aire libre.

En el caso de zika, debido a que se ha comprobado que su transmisión puede darse también por vía sexual, es importante el uso correcto y continuo del preservativo.

"Este mosquito es principalmente doméstico: asienta sus criaderos en aguas claras, limpias y quietas, como la que se encuentra en los floreros, bebederos de mascotas, baldes. Es lo que encontramos con mayor frecuencia en los monitoreos que se hacen cada temporada. Por eso, es imprescindible cambiar el agua frecuentemente en estos recipientes, y limpiar sus bordes raspándolos, para evitar que allí queden pegados los huevos de mosquito. También, eliminar objetos en desuso o darlos vuelta y limpiar canaletas y desagües", precisó López

La importancia de la consulta temprana

Por otra parte, destacaron desde el Gobierno que ante la presencia de síntomas resulta clave la consulta temprana, ya que permite no solo el tratamiento oportuno de la persona, sino también desplegar las acciones de control de foco correspondientes, para minimizar el riesgo de transmisión.

En cuanto al dengue y la chikungunya, se presentan como cuadros febriles similares a un estado gripal, sin catarro ni dolor de garganta. Se caracterizan por síntomas como fiebre elevada, dolor muscular y de cabeza, dolor detrás de los ojos y, en el caso de la chikungunya, dolor articular. Algunas personas presentan también erupción, que puede producir picazón, además de náuseas, vómitos o conjuntivitis.

Asimismo, en relación al zika, la mayoría de los casos no muestra síntomas. Si los hubiera, las manifestaciones clínicas son similares a las de dengue y chikungunya, con la característica específica de que la erupción o exantema aparece de forma progresiva y de arriba hacia abajo, e involucra palmas y pies.

Cabe señalar que quienes viajen a zonas donde estos virus están circulando, deben extremar las medidas para evitar picaduras de mosquitos. Al regreso, deben hacer automonitoreo de síntomas durante los 15 días posteriores, y -en caso de presentar alguno- consultar a un centro de salud e indicar los lugares visitados.

Finalmente, desde la Dirección de Epidemiología recuerdaron que algunos síntomas de COVID-19 son similares y pueden confundirse, de manera que es fundamental no automedicarse (en particular, no tomar aspirinas ni ibuprofeno) y acercarse a la consulta para un diagnóstico diferencial.

Por ello, alertan también a los equipos de salud sobre la necesidad de intensificar la vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico y zika en este contexto de pandemia, prestando especial atención a los casos de personas con antecedentes de viaje. Los protocolos, algoritmos y fichas epidemiológicas específicas se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Salud.