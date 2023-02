Chocó un auto estacionado y huyó: Buscan ver la patente

El hecho ocurrió entre las 10 y 11 de la mañana del jueves 26 de enero. "Estaba estacionado al frente de mi casa... el auto que lo chocó se dio a la fuga. Hay cámaras pero no se logra ver la patente", informó el damnificado a Villa María Ya!.

"He ido a la policía, al seguro y Seguridad Ciudadana, y no sé adonde acudir para encontrar alguna cámara de la ciudad para poder sacar la patente, ya que en la policía no me toman la denuncia". Así quedó el auto víctima del fugitivo:

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 18.47.05..jpg

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 18.47.03..jpg

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 18.47.03.jpg