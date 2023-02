Chocó y huyó, pero dejó su patente incrustada en la moto

"El día de ayer dejaron tirado de esta manera a mi hermano. Un irresponsable lo chocó y lo dejó solo sobre la calle, golpeado y perdiendo su única fuente de trabajo. Gracias a Dios después de largas horas de espera él está bien", comentó la joven villamariense.

"Lo único que espero es que la justicia actué al respecto de este hombre que no tenia seguro, ya que para su mala suerte, luego del impacto, la patente de su vehículo quedó incrustada en la moto, por lo cual se pudo dar con el paradero del hombre".

"Según sus palabras, 'como tu hermano gritó sabia que estaba vivo, por eso me fui, para que no me saquen la camioneta'. Esa frase provocó en mi un sentimiento espantoso que no creí sentir nunca por alguien".

"El acto de abandono es inmoral y espero que si la justicia no actúa de manera correcta, la justicia divina lo haga", concluyó su hilo en Twitter la hermana del damnificado.