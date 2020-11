En la ciudad de Río Tercero: Menem será persona no grata

Así lo comunicó el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer en un acto público: "He tomado la decisión junto a mi gabinete, de hacer un decreto que va a ir para ser refrendado, si el concejo deliberante está de acuerdo, con dos medidas, que no van a reparar el daño, pero que van a hacer justicia a la memoria colectiva del ciudadano de Río Tercero. Este decreto, lo que dice es que vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero al señor Carlos Saúl Menem y que vamos a prohibir que se dedique en su nombre, ningún monumento público, de ninguna calle, de ningún parque de esta ciudad, que no va a reconocer al ex-presidente, responsable para nosotros de los hechos del tres de noviembre".

Así lo daba a conocer el intendente -que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR)- Marcos Ferrer, una noticia que desprendió aplausos en el público en una jornada muy triste para todo el país, pero por sobre todo, para la ciudad cordobesa. El decreto 638/2020 dice: "VISTO: El trágico atentado ocurrido el día 3 de noviembre de 1995, que originó en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de explosiones que provocaron 7 muertos, más de 300 heridos, enormes y cuantiosos daños en la Ciudad; y considerando Que dicho atentado, fue pergeñado, guiado e implementado por el Estado..."

Art.1*)- DECLARESE persona no grata al Sr. Carlos Saúl Menem, por las razones expuestas en los considerandos del presente Decreto.

Art.2*)- PROHÍBESE erigir estatuas, monumentos, alegorías, en homenaje al Sr. Carlos Saúl Menem, ni imponer su nombre a calles, avenidas, plazas, paseos o lugares públicos.