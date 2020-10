Tenista Clase B: Fabián Clementi presentó su nuevo libro

El escritor y profesor de tenis, originario de San Francisco pero radicado desde hace casi veinte años en la ciudad, se refirió a su publicación en declaraciones a Villa María Ya!: "Este libro es bastante autobiográfico". "Son más que nada relatos y crónicas que pueden leerse también como una novela porque están todos seguidos, separados por un asterisco", resaltó.

Clementi puntualizó que el título busca abarcar a los tenistas "que no llegan a la cima, y mostrar una realidad que no muestran las cámaras, de todo el esfuerzo, de todo lo que uno pone", y enfatizó que es "muy interesante esa parte que no te muestran, porque hay vivencias muy fuertes".

En cuanto a sus motivaciones para escribir, el extenista resaltó: "Jamás me senté a escribir planificando un tema, simplemente me siento a escribir cuando tengo una necesidad o un tema dando vueltas en la cabeza". "Mi pasado tenístico, con sus luces y sombras, es lo más fuerte que tuve como experiencia en mi vida", añadió.

Precisamente, Clementi manifestó: "Eso continuamente brota, nace, a veces en poemas, a veces en relatos, y estos relatos surgieron realmente de ese pasado tenístico, y bueno tomaron forma ya hace varios años y ahora los pude publicar".

Su carrera en el tenis

Por otra parte, el autor de Tenista Clase B se refirió a su carrera en este deporte: "El tenis fue mi primer pasión". "Cuando uno es un niño empieza jugando, y después entra a la competencia que ya entran otros intereses en juego, y hay que hacerlo porque uno quiere, no lo obligan", añadió.

Clementi narró que comenzó jugando en su San Francisco natal, aunque luego logró desempeñarse a nivel nacional e internacional. Contó que vivió en Buenos Aires y entrenó con jugadores "que después estuvieron entre los mejores del mundo", y resaltó fue "una fuerte experiencia lograr puntos de ATP".

"En algún momento mi confianza se vino a pique, mi cabeza detonó por distintas presiones y distintas cosas que quedaron dando vueltas hasta hoy, que la literatura en cierta forma me tiró un salvavidas, y muy importante", afirmó.

Su llegada a Villa María y el comienzo de su carrera literaria

Por otra parte, Clementi narró como fue su llegada a la ciudad: "A Villa María llego por el tenis, para variar. Conocí a (Marcelo) Ingaramo, a los directores de la Academia, justo necesitaban un profe". "Vine a probar y me quedé porque me encantó la ciudad", añadió.

Finalmente, el escritor se refirió a sus comienzos en la literatura: "Cuando dejé la competencia pasaron dos años y me apareció de repente la poesía, la literatura, y ahí fue que hace más de 20 años que nunca paré de leer, de escribir, y es una pasión muy fuerte".

Desde entonces, fue autor de publicaciones de poesía como Refractario, Salto del dorado, Spectorum, Como los autos que pasan por la autopista y Animales en el fuego, y de las narrativas Tendedero de atrás, Las alas sucias del tenis, Sets iguales con la nada y su más reciente obra, Tenista Clase B.