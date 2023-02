Precisamente, se ubica detrás de México (4.53/5), Perú (4.51/5) y Brasil (4.49/5), y por delante de Paraguay (3.96/5), Uruguay (3.95/5), Ecuador (3.93/5), Haití (3.93/5), Cuba (3.92/5) y Chile (3.91/5). En el listado, identifican como platos icónicos de Argentina al Asado (4.8/5), el choripán (4.6/5), la milanesa (4.5/5), el alfajor (4.5/5) y el sándwich de lomo (4.5/5), en tanto que señalan como productos icónicos a la carne argentina (5/5), el vino Malbec argentino (4.5/5), la provoleta (4.4/5), el Amargo Obrero (4.1/5) y el mate (4.0/5).

De acuerdo a TasteAtlas, la metodología para confeccionar el ranking se basa en el puntaje que los visitantes dan sobre comidas, bebidas e ingredientes, no sobre las cocinas de cada país. Además, explican que no ellos no dan puntajes sobre nada, y que solo suman y dividen los puntajes que ofrecen sus usuarios.

taste atlas ranking.jpg - TasteAtlas.com

Por otra parte, cabe destacar que TasteAtlas destaca a los tacos, las carnitas y las quesadillas como tres de los platos icónicos de la cocina mejor ubicada de Latinoamérica, la mexicana. En tanto, en la cocina peruana mencionan al pollo a la brasa o el ceviche, en tanto que en la brasileña resaltan a comidas como el churrasco o la feijoada.