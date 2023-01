Más frecuencia: Las 12 líneas de colectivo volvieron a funcionar

Hasta el momento, la prestación a cargo de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (E.M.T.U.P.S.E), funcionaba con siete líneas bajo una frecuencia de 90 minutos, conforme a las medidas tomadas cada año debido al receso académico y la baja de actividades durante la temporada de verano. Es así, que a las líneas en funcionamiento, ayer se les sumaron cinco y la semana próxima lo harán las tres restantes hasta completar la totalidad de la flota, con frecuencias de 45 minutos en todos los casos.

En detalle, las líneas que están actualmente en funcionamiento son las siguientes:

•Línea B Azul: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen - Bv. Sarmiento - C. Pellegrini – Quintana - Prol. Bv. Alvear - Victorino de la Plaza – Constituyente - Alaska- A.M.Bas - Av. Presidente Perón – Piedras – 25 de Mayo – Bv. Sarmiento – B. Mitre - Av. Gdor Sabattini - San Juan – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.

•Línea E Verde: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen – Mendoza – Av. Perazzolo – Prol. Sarmiento - Av. Universidad – Recife – Cartagena – Acapulco - Prol. Sarmiento – Brandsen – Mendoza - Bv. Alvear - Bv. España - La Rioja – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.

•Línea E1 Verde: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen - Bv. Sarmiento - C. Pellegrini – Quintana - Prol. Bv. Alvear - Victorino de la Plaza – Constituyente – Alaska – Rotonda – Francia – J. Newbery - A. M. Bas – Ruta Nac. No 9 - Pte Perón - Bv. Alvear – Bv. España - La Rioja – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.

•Línea B1 Azul: Centro de Transferencias- López y Planes- Teniente Ibáñez- Intendente Reyno- Bulevar Vélez Sarsfield- Buenos Aires- Misiones- Tucumán- Avenida Perazzolo- Brandsen- Corrientes- Buenos Aires- Intendente Peña- Buenos Aires- Periodistas Argetinos- Bulevar España- Catamarca- Centro de Transferencias.

•Línea C Naranja: Centro de Transferencias Av. L. N. Alem - Sub Nivel - Av. Gdor. Sabattini – Catamarca – Estados Unidos - A. Sabattini – Arenales – Colombia – Tte. Ibáñez - J. Müller - Bv. Colón – Los Abedules – Santoni - Las Violetas – Colectora Av. Colón - Ruta Nac. N°158 - Río Salí – Río Uruguay – Islas Baleares - Río Limay – Ruta Nac. N°158 – Av. Fagnano - Lanín – J. I. Rucci - San Juan – Centro de Transferencias.

•Línea C1 Naranja: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen - San Luis - Bv. Alvear - Prol. Sarmiento – Av. Universidad – Cartagena – Acapulco – Av. Universidad – Paraguay – Lacar – Mercedarios - M. Modesto Moreno - Prol. Sarmiento - Bv. Alvear – Tucumán – 25 de mayo - L. de la Torre – Catamarca - Centro de Transferencias.

•Línea D Lila: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem - Santa Fe - C. Pellegrini - San Luis – Lamadrid – Piedras -P. Seppey – Aconcagua - El Chocón – Paraguay – Ecuador – Venezuela – Uruguay - Salto Grande – Ecuador – Paraguay – Lacar – Aconcagua - P. Seppey - Ramos Mejía - Ituzaingó – Mendoza – Bv.Alvear - Bv. España – Catamarca - Centro de Transfrencias.

•Línea D1 Lila: Centro de Transferencias- Entre Ríos- Reconquista- Jujuy- Balerdi- Avenida Colón- El Calafate- Avenida El Palmar- Islas Baleares- Epidio González- Sargento Cabral- Bolivia- Avenida Dante Alighieri- Mendoza- Mitre- Avenida Sabattini- Santa Fe- Centro de Transferencias.

•Línea G Gris: Centro de Transferencia - Santa Fe - L. de la Torre - San Juan – Int Reino –Bs. As. – R. Ferrari – Catamarca – Int Reino –Tte Ibañez – Int Correa – Rawson - Parajón Ortiz – La Rioja – Av L. N. Alem - Centro de Transferencias.

•Línea G1 Gris: Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen - San Luis - Bv. Alvear - Prol. Sarmiento – Caracas – Paysandú – Cartagena – Av. Universidad - Aguirre Cámara – Mercedarios – Aluminé – Paraguay – Lacar – Mercedarios – P. Seppey – Sarmiento – B. Mitre - Av. Gdor. Sabattini - San Juan – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencia.

•Línea H: Parque Industrial - Ruta Nac. No 9 - Av. J.D. Perón - Bv. Alvear - Bv. España – La Rioja - Centro de Transferencias - Santa Fe - Bv. España - Av. Rawson – Bv. Argentino – Av. Independencia - M. Juarez - Av. Larrabure - Hospital Pasteur - Pueblos Originarios - Chile - Chiclana - Bv. España – Catamarca -Centro de Trasnferncias - Santa Fe - Bv. España - Bv. Alvear – Av. J.D. Perón - Ruta Nac. No 9 - Villa Albertina – Av. Raúl Borrás - F. M. P. E. - Raúl Borrás – Ruta Nac. No 9 - Parque Industrial.

•Línea H1: Parque Industrial - Ruta Nac. No 9 - Av. J.D. Perón - Bv. Alvear - Bv. España – La Rioja - Centro de Transferencias - Santa Fe - Bv. España - M. Juarez - Av. Larrabure - Hospital Pasteur - Pueblos Originarios - Chile - Chiclana - Av. Independencia - Bv. Argentino - Av Rawson - Bv. España – Catamarca - Centro de Trasnferncias - Santa Fe - Bv. España - Bv. Alvear – Av. J.D. Perón - Ruta Nac. No 9 - Villa Albertina – Av. Raúl Borrás - F. M. P. E. - Av. Raúl Borrás – Ruta Nac. No 9 - Parque Industrial.