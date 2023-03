Quejas por colectivos que no pasan por el barrio San Justo

"Hace 2 días que mi nieto no va al colegio, está muy retirado y es el único medio que tenemos. Un remis me sale $800 y no disponemos de eso todos lo días", comentó Bety a este medio.

"Llamas a la empresa y no saben darte una respuesta. Te largan diciendo 'ya lo vamos a normalizar en unas horas'. Me parece que están jugando con la gente, con la necesidad de un servicio que nos resulta un tanto mas económico. Y después hacen paros pidiendo aumentos y pavadas", sostuvo.

Pasan cuando quieren o pueden, no son seguros los horarios que te dan, pasa uno por medio o cada 2 horarios

"Básicamente los colectivos urbanos de las líneas 15 y 19 no están pasando hace una semana; mis hijos van a la parada a la mañana, al igual que muchos chicos y se encuentran con que se les pasa el horario y el colectivo no pasa", comentó otra mujer del barrio.

"Tienen que haber responsables de transporte publico, no hay aviso de líneas suspendidas ni nada. Eso trae una cola de cosas con retraso de todo tipo que nadie reconoce. Nos mereces un servicio público del nivel y dimensiones que tiene Villa Marí", agregó.

