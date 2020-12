"Gracias a Dios ya me bajé del trauma. Aunque un poco sigue", fue lo primero que le contó Melina a Villa María Ya. Su relato es el de un intento de robo muy violento, y en pleno centro.

"Estaba sacando las plantas y los cajones. Y por la calle pasa caminando un chico común, como cualquiera que pasa todos los días caminando. Cuando me di cuenta tenía un cuchillo en el cuello. Me resisto y me lo saco de encima", narró.

A continuación empezó un forcejeo violento entre ambos y él la tiró contra las macetas: "Me cortó los dedos cuando me lo saqué del cuello. Él estaba tirando puñaladas. No entendía. No me decía que me quería robar. Le dije que se tranquilizara, que le iba a dar todo. Ahí sí, se calmó y entré al loca. Abrí la caja y le di toda la plata. Me encerró en el baño y se fue", declaró.

La policía informó en el parte de ayer que la suma sustraída fue de siete mil pesos. Melina hizo la denuncia y espera respuestas: "Venía caminando como nada, manos en el bolsillo, jamás imaginé pasar por una situación así. Trabajé siempre en comercio y nunca me había pasado algo así".

Melina volvió a abrir su comercio como todos los días. Tiene tajos en los dedos, que están vendados y cocidos. "Fue menor, más el susto. Un poco de golpes en la espalda nomás y las piernas", intentó minimizar lo sucedido.

La justicia investiga el hecho y seguramente revisará las cámaras de seguridad para encontrar al violento delincuente.