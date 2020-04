Compró una bomba inyectora y le mandaron camisetas: No le devuelven la plata del envío

Raúl René Quispe compró una semana antes del inicio de la cuarentena una bomba inyectora para autos, a través de Internet a un vendedor de Buenos Aires, y encargó el traslado a una empresa que hace envíos a todo el país.

“Este lunes me avisa el sistema de Andreani que había llegado mi pedido, fui a la sucursal, pagué y me dan un bulto. Me pareció extraño ya que era muy grande el paquete para ser una bomba. Al llegar a mi casa y abrir la bolsa me encuentro con que eran todas camisetas, medias y shorts de un equipo de fútbol”, expresó Quispe.

Raúl volvió para reclamar el mal entendido, pero la respuesta fue que ellos no podían tomar la petición y que él debía hacerlo por Internet y agregó: “Llevé el paquete a la sucursal y me dijeron que lo deje, yo solicité el dinero que pagué por el supuesto servicio y ellos me dijeron que no, que ahora me tengo que encargar yo de hacer un reclamo y solucionar todo este tema”.

El damnificado pagó $9000 por una bomba inyectora que nunca llegó y $670 por el envío de la misma, por lo que la suma total a la cual debió enfrentar es de $9670 y nadie le da aún respuestas, ni soluciones.

Raúl René Quispe en declaración a Villa María Ya!