En el texto, los ediles opositores manifestaron: "El municipio de nuestra ciudad se limito a “copiar y pegar” las disposiciones nacionales y provinciales, dictando un decreto (Nº 591) estableciendo la vigencia por 14 días de nuevas prohibiciones laborales". "Una vez más se está cometiendo un error, una injusticia, siempre con los mismos sectores de la economía, que son nuevamente castigados prohibiéndoles trabajar, como si ellos fueran los responsables de los contagios y de que el virus circule", agregaron.

Asimismo, los concejales resaltaron: "Nadie desconoce la realidad sanitaria de la ciudad, que es preocupante y compleja, pero también lo es la situación económica con profundas consecuencias sociales, que además profundiza la situación de la salud en su totalidad". Además, apuntaron contra las disposiciones adoptadas por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández: "Hasta ahora nos sometieron y aplicaron Ud. , la Provincia y el Municipio durante casi siete meses las mismas restricciones que en el AMBA, que claramente tenía mayor complejidad sanitaria, sin que acá hubiera un solo contagiado".

"Durante meses nos prohibieron todo tipo de actividades en base a una realidad que nos era ajena, pero lo peor es que el Municipio lo acato sin cuestionar una sola medida, resignando su autonomía municipal, escudándose en que “así lo dispone la Nación y la Provincia”, y sin administrar y resolver el transitar de la pandemia en función de la realidad local", añadieron los ediles en el comunicado.

No hay "margen social y económico" para aplicar restricciones

Por otra parte, sostuvieron que esto es una "responsabilidad que el municipio debe asumir, un error que hace que ahora sea prácticamente imposible obtener el consenso social de las nuevas restricciones que se quieren imponer" y que no hay "margen social y económico" para aplicarlas. Los concejales resaltaron que hay un "déficit en el ejercicio de los controles municipales en los ámbitos donde se han producido los mayores contagios: las reuniones sociales clandestinas y el uso del espacio público" y manifestaron que "la mayoría de las actividades recreativas se pueden llevar adelante casi todo el día. Si había alguna medida para tomar era ahí y no restringiendo actividades laborales".

Finalmente, los concejales opositores sostuvieron que se debe "aprender a convivir con el virus" y pidieron "agudizar el ingenio y aplicar medidas que permitan mantener los cuidados sanitarios pero al mismo tiempo trabajar, como podría ser el caso de que el sector gastronómico se brinde al aire libre, en las veredas, adecuando el espacio público, pero no cerrarlos". "Siempre estaremos abiertos al diálogo y a buscar soluciones que permitan a los villamarienses transitar esta crisis de la mejor manera posible, pero no creemos que esta sea la forma, por ello no vamos a avalar el decreto municipal que contempla las nuevas prohibiciones a las diversas actividades laborales", concluyeron.