El documento está dirigido a quien ejerce la presidencia del cuerpo legislativo, Carlos De Falco, y cuenta con las firmas de Karina Bruno, Luis Caronni, Juan Romeo Benzo, Carlos Primo y Natalia González. En el texto, los ediles opositores afirman que a partir de la pandemia y la suspensión de clases presenciales "se modificaron abruptamente los parámetros de la educación a lo largo y a lo ancho del país", ya que no hay "vínculo presencial estudiante-docente ni tampoco de los alumnos entre sí; el dictado de los espacios curriculares se alteró, no hay recreos ni horarios, casi no hay conversación directa y tampoco posibilidades de observar integralmente conductas o actitudes".

Además, los concejales puntualizaron que a los alumnos "que se encuentran finalizando el secundario les ha afectado en gran medida en términos emocionales, psicológicos y sociales el no participar con sus compañeros el último período de clases en las aulas" y que se trata de una "oportunidad para poner en marcha el sistema".

Asimismo, plantean que sea con un "número limitado de alumnos, con el respectivo distanciamiento y las medidas de seguridad imprescindibles para cuidarlos, preparando a las instituciones educativas para obtener el retorno al próximo ciclo", y enfatizan que el Estado "es quien debe garantizar la educación para todos, cerrando el ciclo de los egresados, al menos unos días, en las aulas, utilizando el consenso y la empatía para ello".

Finalmente, los concejales opositores resaltaron "el papel socializante de la Escuela más allá del meramente instructivo de impartir conocimientos, la cuestión social no puede ser virtual", y resaltaron que ante la pandemia deben "prestarle aun mayor atención a la educación. Su impacto ha visibilizado más que nunca esta impostergable prioridad".