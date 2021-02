Concesionaria le cobró por un auto y no se lo entrega

En noviembre de 2020 Fabián abonó la inscripción al plan, pagó dos cuotas por un valor total de 22 mil pesos y luego una entrega del porcentaje del valor del auto (118 mil pesos).

"Ellos me hacen entregar la plata y a la semana me dicen que necesito garantía", comentó el vecino.

Con toda la ilusión de un laburante que esperaba el tiempo indicado para la entrega de su tan ansiado cero kilómetro cuando desde la empresa le informan que debía aportar dos garantías materializadas en recibos de sueldo de mínimo 40 mil pesos.

Fabián que es un trabajador informal no cuenta con esas garantías. Por lo que solicitó la baja del plan y que le devuelvan el dinero.

"Me dijeron desde Motcor que no me van a devolver las cuotas y lo que pagué para la inscripción, pero yo por lo menos quiero que me devuelvan los casi 120 mil pesos que aboné y me tienen a las vueltas y no me lo quieren devolver", le comentó a Villa María Ya! este vecino presuntamente estafado por la concesionaria Motcor.