Pareja fue condenada por intentar robo de joyas a una vecina

Según conoció Villa María Ya el hecho por el que llegó a juicio la pareja ocurrió en julio de 2018 cuando ambos intentaron asaltar a una adulta mayor para quedarse con sus joyas. La víctima era vecina de los delincuentes ya que vivían muy cerca en el mismo barrio.

La mujer se resistió y empezó a gritar pidiendo auxilio por lo que la pareja huyó despavorida. Inmediatamente llegó la policía al lugar y los detuvo, pero no tan fácilmente. Los delincuentes opusieron resistencia e hirieron a dos oficiales.

Por lo mismo, ambos llegaron a juicio imputados de dos delitos: tentativa de robo calificado por uso de arma de impropia; y resistencia a la autoridad con lesiones leves calificadas.

La información fue corroborada por Florencia Bottero, la abogada defensora de Salguero. Bracamonte, en tanto, fue representada por Jorge Bustos.

En el caso de Edgar Salguero, su condena pasó a ser de cuatro años porque se le unificó con una pena anterior que no había terminado de cumplir. El caso de Yanina Bracamonte merece un párrafo aparte.

Bracamonte, de frondoso prontuario

Yanina "la Turca" Bracamonte" volverá a ser juzgada mañana también por videoconferencia. Es por un delito contra la propiedad por escasos bienes materiales. Pero, la mujer de 35 años ya fue condenada tres veces por amenazar a un policía, robo y amenazas. El caso más conocido fue el de un robo en un local de bijouterie en pleno centro.

Pero además, estuvo involucrada en otros delitos que no fueron juzgados porque las pericias psicológicas daban cuenta de que no estaba en condiciones mentales para percatarse que los hechos que cometía no eran correctos. Incluso, fue derivada en varias ocasiones al hospital psiquiátrico Vidal Abal de Oliva.

Juicio 1 11 de noviembre 2020 (online-audio-converter.com).mp3 Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya.