El joven estaba detenido desde el 15 de noviembre del año pasado, dos días después de haber cometido el delito. Al respecto, según describieron sus abogados defensores, Rodrigo Hayas y Martina Roldán el sujeto pateó y quemó la puerta de la casa de la expareja.

Nocetti es de Villa María, no tiene apodos, y no pudo terminar la instrucción secundaria. No tenía antecedentes de consumo de drogas y tampoco condenas anteriores.

Hayas y Roldán sobre juicio abreviado || 15-03-23

La víctima estuvo presente durante la audiencia. El ahora condenado vivió el juicio por videoconferencia desde la cárcel del barrio Belgrano. Quedó en libertad tras informársele su condena. Aunque, se le indicaron una serie de normas de conducta que deberá cumplir mientras esté en libertad condicional. A saber:

Fijar domicilio. No podrá mudarse sin avisar previamente al Tribunal de Ejecución.

Someterse al Patronato de Liberados de la Provincia de Córdoba

Abstenerse de mantener contacto de cualquier tipo con la víctima hasta que el Juzgado en materia de Violencia Familiar disponga lo contrario.

Realizar un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico para su problema de violencia

El juez que dictaminó la condena fue Félix Martínez. El fiscal de Cámara fue Francisco Márquez.