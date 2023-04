Fue liberada la conductora que agredió a la Policía Caminera

En la puerta de la unidad penitenciaria Nº 9 de Contención del Aprehendido, dio su versión de los hechos tras la viralización del video grabado por los uniformados.

Se mostró arrepentida por su reacción “totalmente indebida” -definió- y denunció “exceso y abuso en las formas” y también afirmó que hubo acciones de los efectivos que no se vieron: “La provocación, los insultos y la coima que me piden”, advirtió.

Sobre esto último, la mujer acompañada por su abogado, Sebastián Castillo, aseguró que “le pidieron dinero para comprarse un celular y diciéndole que no se iba a ir”. Ese fue el motivo de su reacción, aseguró.

También se quejó de que estuvo “dos horas detenida” a pesar de que ya le había aportado la licencia de conducir y no se había negado a que le labraran el acta. “Desde el miércoles a las 15:30 quedé incomunicada con mi familia y privada de mi libertad”, se quejó.

“Me parece un exceso terrible lo que ha pasado, no va a quedar así. Los policías muy jovencitos no están preparados para estar en esa función y van a tener que responder por todo este daño causado poniendo delitos que no existieron”, agregó la conductora.

Al ser consultada si cree que tantos días detenida fue una advertencia, reflexionó: “Me parece que no es la forma, no soy el único caso de injusticia. Hay un dicho ‘mal de muchos, consuelo de tontos’ y en este penal conocí muchas personas que están injustamente detenidas para crear causas”. Y sostuvo que “hay una intención de crear causas”.

La mujer cuestionó que se difundieran a través de las redes sociales las imágenes que los mismos policías de la Caminera grabaron con sus celulares.

“Es tremendo, no corresponde, lo vamos a tener revisar porque ellos han tomado parcialmente y a propósito enviaron las imágenes”, subrayó.

Además, los acusó de “dañar su imagen pública”, ya que trabaja como contadora y corredora inmobiliaria y “jamás cometió un delito”. “Fue provocación de los policías, prepararon el video, todo fue a propósito y lo voy a demostrar”, aseveró.

