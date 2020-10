Córdoba continua sin transporte

Sin embargo, y más de los 180 días de inactividad del sector, en Córdoba no abría cambios significativos en relación al transporte interurbano ya que se mantiene la suspensión del servicio que el martes cumplió exactamente seis meses sin estar funcionando.

Tanto por parte de los trabajadores nucleados en AOITA y los empresarios dueños de las empresas, señalan que no se retomará el servicio.

Por parte de los empresarios

“Por el momento el regreso de los interurbanos en Córdoba está verde. Aún no están dadas las condiciones ni para las empresas ni para los empleados. Las empresas están atravesando una situación económica muy complicada con atraso en el pago de los subsidios por parte del Estado nacional, por lo que no hemos podido pagar los salarios completos de agosto”, aseguró Alejandro Ugalde, vocero de Fetap a la Crónica Matinal de Canal 10.

El dirigente consideró además que la pandemia “puso al desnudo una situación previa de mucha fragilidad del sistema” y admitió que luego de la crisis sanitaria el sistema sufrirá fuertes modificaciones.

“El sistema de transporte indudablemente se va a achicar, lo que lamentablemente llevará a la pérdida de puestos de trabajo, también pérdidas económicas para las empresas”, advirtió Ugalde.

Respecto de un eventual diálogo con autoridades del Gobierno de Córdoba, el empresario admitió que, pese a que hay una mesa conformada, por el momento no tienen precisiones respecto de una eventual vuelta al servicio “no tenemos definiciones ni de cómo ni de cuándo se va a volver a trabajar”, afirmó.

Finalmente, Ugalde dijo que, por el momento, tampoco hay precisiones respecto de la eventual incursión de empresas de otras provincias en recorridos dentro de Córdoba.

Los trabajadores

“Nosotros no vemos que vaya a volver el transporte en medio del ascenso de casos que se está dando en Córdoba. Además, desde el Gobierno de la provincia no nos han contactado. Seguimos con el conflicto que ya lleva seis meses, pero no tenemos novedades respecto de una posible vuelta”, indicó a cba24.com.ar Claudio Luna, secretario gremial de Aoita

En ese sentido, el dirigente gremial consideró además que el decreto 792 “no es tan claro en sus términos” en cuanto a los servicios de larga distancia y los interjurisdiccionales, ya que sólo se habilitarían viajes para cuestiones como “repatriaciones internas y algunas otras cuestiones puntuales”.

El Gobierno habilitó el transporte esencial de servicios de larga distancia en gran parte del país, pero en nuestra provincia los colectivos no volverán y llevan seis meses parados.

Los trabajadores del transporte, se encuentran desde el 13 de abril, cobrando el 75% de sus salarios y muchas veces no llega a ese porcentaje, según señalan.