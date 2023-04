Córdoba: la jefa de la Policía dijo que no están desbordados

En diálogo con Arriba Córdoba (Canal 12) Zárate Belletti defendió el trabajo de las fuerzas al afirmar que “trabaja para combatir el delito”, pero que “no significa que en un país donde tenemos degradación social no vamos a tener delito”. En ese sentido, insistió en que “el delincuente sigue delinquiendo” y eso pasa “por una cuestión de degradación social, no hubo una recuperación de esa persona y eso no tiene que ver con el plan estratégico”.

“Reconocemos que sigue habiendo hechos y víctimas, pero no significa que dejamos de hacer nuestra tarea de prevención e investigación”, subrayó la jefa de Policía.

Sobre la modalidad "robos piraña" sobre todo en los barrios Nueva Córdoba, Zárate Belletti destacó que hubo 65 detenidos en una semana y que, según su análisis, “parece que se hubieran ido hacia el lado del Centro”.

“Sabemos que existen hechos, la gente denuncia a través de la Unidad Judicial o redes sociales. Muchas veces esos videos que la gente sube, los autores están detenidos. Contamos con el trabajo que hace el trabajo de la Dirección General de Investigaciones para el esclarecimiento, los móviles que hemos sumado al patrullaje del CAP, el trabajo es permanente”, enfatizó.

Además, indicó que tanto los menores de edad como los mayores que han sido detenidos el fin de semana, ya están a disposición de la Justicia. En ese sentido, aclaró: “Cada una de esas detenciones significa un procedimiento. Ya hay un antecedente de esa persona. La próxima vez que es aprehendido ingresa al proceso judicial”.

