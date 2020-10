Córdoba: Defensa al Consumidor recibió 4.865 denuncias

Compras online : ingresar a un sitio seguro, donde figure el candado cerrado antes del comienzo de la URL; no comprar a través de redes sociales; no divulgar ni dar a conocer claves por correos electrónicos; evitar comprar en páginas extranjeras; asegurarse el envío de la factura de compra al mail consignado; derecho a devolver el producto dentro de los 10 días de adquirido o desde que se recibe en el domicilio, sin costo alguno.

Pedido de préstamos en entidades no bancarias : solicitar copia del contrato del préstamo o mutuo dinerario a suscribir, donde debe figurar el importe de cada cuota, tasa de interés y monto total a financiar.

Uso seguro de tarjetas de crédito y débito: si la compra es presencial, no perder de vista el plástico; no brindar claves por redes sociales ni en respuesta a un mail que las solicite; antes de extraer dinero de un cajero revisar que la boca de ingreso de la tarjeta no esté adulterada, dañada o con signos anormales de uso.